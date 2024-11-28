Депутат ГД Бессараб: россияне получат январские пособия и пенсии в декабре

Россияне получат январские пособия, пенсии, различные социальные выплаты в конце декабря, об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», — напомнила парламентарий.
Ориентировочно все пособия и иные выплаты, сроки по которым выпадают на
Следует ожидать, что следующая выплата может быть начислена только в феврале.
Ранее партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова заявила, что вопрос о выплате 13-й зарплаты остается на усмотрение работодателя, решение о ее начислении может зависеть от различных факторов.