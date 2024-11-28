В Новосибирске разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Семейство отечественных антенн для работы с сигналами систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На данный момент наши антенны отечественные на 90%. Сама антенна, плата усилителя, его комплектующие практически полностью представлены на отечественной элементной базе. Конечно, мы стремимся к 100% локализации. Еще одна особенность — компактность. Керамическая подложка, которая производится предприятием — партнером проекта, обладает уникальными характеристиками, что позволяет применять излучатели с куда меньшими, чем у любых аналогов, геометрическими размерами», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, доцента кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ Артемий Подкопаева.
Он отметил, что результатом проекта также является упрощение производства радионавигационной аппаратуры для государственных заказчиков и увеличение ее разнообразия и ценовой доступности для гражданского сектора рынка. Антенны систем GPS и ГЛОНАСС применяются в сфере IoT, беспилотных аппаратов, в устройствах персональной навигации, скрытного слежения, наблюдения и контроля.
Как отмечают разработчики, доля российской навигационной аппаратуры на мировом рынке крайне мала. Большую часть рынка занимают китайские и европейские предложения. Разработка и внедрение новых активных антенн для систем спутниковой навигации позволит повысить долю российской навигационной аппаратуры на мировом рынке. Это приведет к существенному уменьшению зависимости представителей российского рынка от зарубежных устройств, комплектующих и лицензионных соглашений.
На данный момент учеными НГТУ НЭТИ проводятся исследования в направлении многодиапазонных активных антенн, которые могут работать сразу в нескольких частотных диапазонах и при этом иметь только один печатный излучатель и один тракт усилителя. Полученные на текущий момент результаты команда проекта оценивает позитивно.
Учеными уже получены опытные образцы, сейчас ведется их разработка. В дальнейшем ученым предстоит совершенствовать опытные образцы до предсерийного состояния, а также оформить конструкторскую документацию и патент.