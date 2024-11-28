В Новосибирске разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

«На данный момент наши антенны отечественные на 90%. Сама антенна, плата усилителя, его комплектующие практически полностью представлены на отечественной элементной базе. Конечно, мы стремимся к 100% локализации. Еще одна особенность — компактность. Керамическая подложка, которая производится предприятием — партнером проекта, обладает уникальными характеристиками, что позволяет применять излучатели с куда меньшими, чем у любых аналогов, геометрическими размерами», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, доцента кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ Артемий Подкопаева.