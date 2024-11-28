В Башкирии в ближайшие дни похолодает до −16°

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют похолодание до −16°. Существенных осадков не ожидается, однако на севере региона ожидается небольшой снег, сообщает Башгидромет.
Сегодня, 28 ноября, день пройдет без осадков. Днем воздух прогреется до 0,-5°.
В пятницу, 29 ноября, также будет ясно. Температура воздуха ночью опустится до −5,-10°, местами −11,-16°, днем поднимется до 0,-5°.
В субботу, 30 ноября, днем на севере региона будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью составит −5,-10°, местами будет −11,-16°, днем ожидается 0,-5°.