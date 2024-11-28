Новосибирцы начали торговать змеями в преддверии Нового года

Предстоящий год Змеи принёс Новосибирску настоящий бум рептилий. Сибиряки всё чаще приобретают змей в качестве домашних питомцев, а магазины сувениров завалены товарами с этими рептилиями.
На популярных интернет-площадках можно найти предложения о фотосессиях с этими экзотическими пресмыкающимися. Арендаторы змей утверждают, что их питомцы спокойны, не агрессивны и полностью безопасны: «Аренда наших любимцев полностью безопасна: здоровы, в ухоженном состоянии, неагрессивные, с ветпаспортами». Стоимость съёмок составляет от полутора до пяти тысяч рублей за час.
Кроме того, змею можно приобрести и в качестве домашнего питомца. Цена на малыша маисового полоза начинается от 4 500 рублей, а вот ужей можно купить и за 1 000 рублей.