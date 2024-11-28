Новосибирцы начали торговать змеями в преддверии Нового года

На популярных интернет-площадках можно найти предложения о фотосессиях с этими экзотическими пресмыкающимися. Арендаторы змей утверждают, что их питомцы спокойны, не агрессивны и полностью безопасны: «Аренда наших любимцев полностью безопасна: здоровы, в ухоженном состоянии, неагрессивные, с ветпаспортами». Стоимость съёмок составляет от полутора до пяти тысяч рублей за час.