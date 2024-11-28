Пуск ракеты среднего класса «Союз-5» планируют провести в конце 2025 года

Согласно протоколу российско-казахстанской межправительственной комиссии по космодрому Байконур, первый запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5» может состояться в декабре 2025 года. Этот документ находится в распоряжении РИА Новости.
Президент России Владимир Путин, подводя итоги переговоров с казахстанской стороной в Астане, заявил, что Москва ожидает первого космического запуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году.
Протокол фиксирует, что госкорпорация «Роскосмос» и Казкосмос, представляющий Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, должны обеспечить проведение летных испытаний ракеты «Союз-5» в декабре 2025 года с ракетно-космического комплекса «Байтерек». Это предусмотрено Комплексным планом-графиком создания комплекса «Союз-5» и комплекса «Байтерек».
На данный момент ведётся разработка документации и изготовление технологического оборудования. Также на объектах комплекса ракет «Зенит-М» уже начался демонтаж старого оборудования. Несмотря на отставание в создании некоторых компонентов ракеты «Союз-5», комиссия сообщила, что задержки будут устранены благодаря организационным и техническим мерам.
Кроме того, Казахстан выполнил свои финансовые обязательства на 2024 год и запланировал выделение 60 миллиардов тенге (около 13 миллиардов рублей) для реализации проекта в 2025 году.
Ранее стало известно, что схема полета станции «Луна-26» будет изменена, чтобы избежать проблем, которые возникли при отправке «Луны-25».