Пуск ракеты среднего класса «Союз-5» планируют провести в конце 2025 года

На данный момент ведётся разработка документации и изготовление технологического оборудования. Также на объектах комплекса ракет «Зенит-М» уже начался демонтаж старого оборудования. Несмотря на отставание в создании некоторых компонентов ракеты «Союз-5», комиссия сообщила, что задержки будут устранены благодаря организационным и техническим мерам.