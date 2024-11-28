Жительница девятиэтажки в Новосибирске отсудила полмиллиона за потоп сверху

Жительница многоквартирного дома выиграла судебное дело на полмиллиона рублей из-за протечек с крыши. Она не могла начать ремонт из-за постоянных потопов. В Новосибирске суд Октябрьского района вынес решение в пользу женщины.
Проблема с протечками была обнаружена в сентябре 2021 года, а в октябре произошло сразу два затопления. Хотя коммунальные службы утверждали, что проблема решена, в ноябре 2022 года потоп повторился. Управляющая компания предложила компенсацию в 50 тысяч рублей, но экспертиза оценивала ущерб в 391 тысячу рублей.
Женщина обратилась в суд, потребовав возмещения расходов на ремонт и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.