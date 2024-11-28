В челябинской школе дети мигрантов избивают одноклассников, Бастрыкин требует разобраться

Александр Бастрыкин «затребовал доклад о результатах проверочных мероприятий по факту противоправных действий подростков в одной из школ Челябинска».
Со ссылкой на соцмедиа сообщается, что дети мигрантов систематически избивают одноклассников, а также высказывают в их адрес угрозы.
«Со стороны администрации учебного заведения каких-либо мер не принимается. СУ по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — следует из комментария.
Глава ведомства дал поручение руководителю регионального управления Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и по доводам, озвученным в сообщении.