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В челябинской школе дети мигрантов избивают одноклассников, Бастрыкин требует разобраться

В челябинской школе дети мигрантов избивают одноклассников — председатель Следственного комитета России требует разобраться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Александр Бастрыкин «затребовал доклад о результатах проверочных мероприятий по факту противоправных действий подростков в одной из школ Челябинска».

Со ссылкой на соцмедиа сообщается, что дети мигрантов систематически избивают одноклассников, а также высказывают в их адрес угрозы.

«Со стороны администрации учебного заведения каких-либо мер не принимается. СУ по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — следует из комментария.

Глава ведомства дал поручение руководителю регионального управления Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и по доводам, озвученным в сообщении.