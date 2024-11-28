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В Омске во время режима НМУ зафиксировали избыток пяти газов

В Обь-Иртышском УГМС опубликовали результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха за вторник, 26 ноября 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, в этот день в Омске и области действовал режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Как оказалось, за один день в городском воздухе была превышена концентрация пяти загрязняющих веществ.

Так, во всех округах, кроме Октябрьского, была превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода (1,4−1,8 ПДК) и оксида азота (1,4 −2 ПДК). В Ленинском, Центральном и Советском административных округах фиксировался избыток диоксида азота (1,4−1,8 ПДК). В КАО, ЦАО и ОАО обнаружен избыток сероводорода (1,4−1,6 ПДК). А в Центральном округе была превышена норма хлорида водорода (1,7 ПДК).

Отметим, до 11 часов четверга, 28 ноября 2024 года, в Омске снова действует режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей.

экология