В Омске во время режима НМУ зафиксировали избыток пяти газов

Напомним, в этот день в Омске и области действовал режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
Как оказалось, за один день в городском воздухе была превышена концентрация пяти загрязняющих веществ.
Так, во всех округах, кроме Октябрьского, была превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода (1,4−1,8 ПДК) и оксида азота (1,4 −2 ПДК). В Ленинском, Центральном и Советском административных округах фиксировался избыток диоксида азота (1,4−1,8 ПДК). В КАО, ЦАО и ОАО обнаружен избыток сероводорода (1,4−1,6 ПДК). А в Центральном округе была превышена норма хлорида водорода (1,7 ПДК).
Отметим, до 11 часов четверга, 28 ноября 2024 года, в Омске снова действует режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей.