В Новосибирске в очередной раз снесли ограничитель для фур на Хилке

В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что вчера, 27 ноября 2024 года, на Малыгина в Новосибирске вновь кому-то помешал ограничитель для фур и его в очередной раз решили снести.
Известно, что местные жители долгое время боролись за ограничение проезда фур на территорию — раму установили в сентябре, но 20 октября ее снесли, после чего в дело вмешался мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и ограничитель восстановили в начале ноября, однако его вновь протаранили.
«Максим Георгиевич предлагал установить видеонаблюдение на ограничитель, я предлагаю там поставить ОМОН для охраны и БТР от фур отстреливаться», — написал один из комментаторов в группе.
Напомним, что в Хилокском «гетто» ограничитель для фур провисел меньше недели.