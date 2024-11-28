В Новосибирске в очередной раз снесли ограничитель для фур на Хилке

Известно, что местные жители долгое время боролись за ограничение проезда фур на территорию — раму установили в сентябре, но 20 октября ее снесли, после чего в дело вмешался мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и ограничитель восстановили в начале ноября, однако его вновь протаранили.