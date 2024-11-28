В Белорецке прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Павлом Бочаровым

Павлу Владимировичу был 41 год, он родился и вырос в Белорецке. Учился в школе № 20, а затем в вечерней. Проходил срочную службу во внутренних войсках в Нижегородской области. После этого на протяжении года служил в Чечне, участвовал в боевых действиях. После дембеля трудился вахтовиком, потом занимался своим делом.