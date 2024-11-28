В Белорецке прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Павлом Бочаровым

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Павлом Бочаровым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Павлу Владимировичу был 41 год, он родился и вырос в Белорецке. Учился в школе № 20, а затем в вечерней. Проходил срочную службу во внутренних войсках в Нижегородской области. После этого на протяжении года служил в Чечне, участвовал в боевых действиях. После дембеля трудился вахтовиком, потом занимался своим делом.
В октябре 2022 года мужчина был вновь призван в ряды в российской армии в рамках частичной мобилизации. Его не стало в позапрошлом месяце.
Близкие и родные вспоминают Павла Бочарова как хорошего, отзывчивого, жизнерадостного и смелого человека, который был интересным собеседником, душой компании и обладал хорошим чувством юмора.
— Был надежным боевым товарищем для сослуживцев. Старался всем помогать, никому не отказывал в помощи. У него было много друзей, он никогда никого не бросал в беде, — рассказал Андрей Иванюта.
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