«Я его поразила». Пермская фигуристка покорила Авербуха на кастинге

В декабре популярное шоу Первого канала «Ледниковый период» возвращается на экраны. И не просто возвращается, а в новом формате: его участниками, кроме прославленных фигуристов и звёзд шоу-бизнеса, впервые станут простые люди, умеющие кататься на коньках. Неслучайно шоу называется теперь «Народный Ледниковый период». А началась эта история почти год назад, когда в Москве, на открытом катке в саду «Эрмитаж», прошёл пилотный проект «Народного Ледникового». Его не показывали по телевидению. Но именно он убедил хореографа и продюсера Илью Авербуха, что у народного формата есть будущее.
Среди первых фигуристов «из народа» была и 42-летняя пермячка Наталья Тетерлева, финансовый директор IT-компании. Она рассказала сайту perm.aif.ru, почему после участия в кастинге «пилота» Авербух пригласил её открывать «Шоу чемпионов» в Перми, благодаря кому она пришла в фигурное катание и за кого будет болеть в нынешнем «Народном Ледниковом».
Как заигрывать с жюри?
На кастинге в саду «Эрмитаж» Наталья Тетерлева исполняла русский народный танец, поставленный на песню, в которой есть слова: «Полюби себя, Маня! Полюби себя, Таня!» То есть принимай себя такой, какая ты есть.
Стараясь максимально отыграть смысл номера, она в середине программы подъехала к каждому из членов жюри. И, глядя им в глаза и ободряюще улыбаясь, повторила эти слова. Никто в жюри такого не ожидал. Поэтому, комментируя потом её выступление, все отмечали актёрскую игру Тетерлевой.
«Мария Орлова (исполнительный директор Ассоциации развития массового фигурного катания — Ред.) сказала, что ни в одной программе они не видели ничего подобного, и поставила мне за смелость 10 баллов. А Илья Авербух прямо во время проката воскликнул: “Неожиданно!” Видимо, я его поразила. Он также назвал моё выступление ярким и эмоциональным. А ещё добавил, что, может быть, надо было три раза с жюри заигрывать», — смеётся Наталья.
Сложно сказать, сколько видеозаявок на участие в том кастинге прислали любители фигурного катания со всей страны. Но после просмотра видео жюри допустило к очному кастингу 140 человек. Из них по результатам прокатов выбрали десять лучших, которых поставили в пары с профессиональными фигуристами. И эта десятка, продемонстрировав через пару недель в финале по одному специально подготовленному номеру, разыграла призы «Народного Ледникового».
«Я не вошла в “золотую” десятку, — говорит Наташа. — Но само участие в кастинге, где я единственная представляла Пермь, оказалось хорошим опытом. Проиграть сильному сопернику не стыдно. Выиграть приятно, но проиграть, повторяю, не стыдно. Если бы не отобрали в финал Наталью Саблину из Екатеринбурга и если бы их с Алексеем Талаевым пара не стала в итоге победителем, я бы сказала, что это несправедливо. Она начала кататься на коньках в 51 год! Сейчас ей 65, а она исполняет прыжки, которые даже я иногда срываю. И очень артистичная к тому же. Её черепаха Тортилла в номере под попурри из “Буратино” покорила буквально всех».
Не забывается такое никогда
Наталью Тетерлеву сразу после её выступления в Москве Илья Авербух пригласил открывать своё шоу в Перми.
«Послезавтра я лечу в Пермь. Приходите на каток, на котором мы откроем вашим номером наше шоу. И выступите, и расскажете пермякам про “Народный Ледниковый”. Так вы попадёте в “Шоу чемпионов”. Это же круто! Я не случайно вас приглашаю — Вы большая молодец. Хочется, чтобы как можно больше людей занимались фигурным катанием», — заключил он.
И она, конечно, пришла на каток перед пермским Театром-Театром, где Авербух сначала проводил мастер-класс для всех желающих, а потом состоялось и само шоу. И, конечно, не могла поверить, что выступает на одном льду с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, чемпионами мира Албеной Денковой — Максимом Стависким и другими прославленными фигуристами.
«Ты выходишь на этот лёд, а там полные трибуны твоего родного города, — вспоминает она. — Мест нет нигде — ни на трибуне, ни вокруг катка. Подвести я просто не имела права. О чём думала перед выходом? Честно? Как бы не упасть! Потому что от нервов случаются порой очень неожиданные запинашки. Кроме того, каток меньше стандартных размеров — пришлось импровизировать на ходу. А вот за эмоциональную сторону точно не переживала, потому что кругом зрители. Чем их больше, тем мне легче. Испытываю от зрителей особый кайф».
Ну, а кайф от удачного проката был такой, что на радостях Наталья подбежала к Авербуху. И только что не полезла к нему с обнимашками, прокричав: «Я прыгнула риттбергер!» Чем по-настоящему растрогала главного ледового продюсера страны.
И всё-таки самое большое впечатление осталось у неё от финала шоу, где все участники должны были исполнять общий танец. О своём участии в финале она узнала за 15 минут до него. А об общем танце — лишь когда увидела, что все начали что-то танцевать.
«Как вышла из положения? Спасибо, что меня научили в своё время считывать движения с ног моментально. Это помогло быть похожей на остальных, — поясняет фигуристка. — Ещё многие спрашивали меня в тот вечер, не замёрзла ли я в лёгком платье при минус 15−17 °. Открою секрет: под платьем было два комплекта термобелья, под колготками тоже термо. Да и адреналин не давал замёрзнуть. Это было невероятно! Это никогда не забудется».
Нет ничего невозможного
Заниматься фигурным катанием Наталья начала благодаря сыну. Когда Мише исполнилось пять лет, они с мужем отдали его в секцию любительского фигурного катания. Не для достижения высоких спортивных результатов, а просто для здоровья. Увидев, что на катке есть и взрослые, которые тоже пытаются что-то делать, она попросила разрешения присоединиться к ним. Думала: оттолкнётся от бортика — и поедет. Стояла ведь на коньках в детстве, даже могла проехать немного по кругу на массовом катании в «Орлёнке».
Куда там! Оттолкнулась — и упала на лёд «звёздочкой». Было очень больно и обидно. Но азарт уже появился. Так в 36 лет Наташа приступила к тренировкам в клубе фигурного катания «Флип». Потом перешла в «Аксель».
«Тренируюсь 4−5 раз в неделю, по вечерам, — рассказывает она. — Сначала у нас 45-минутная ОФП в зале, а после неё — лёд в течение 45−60 минут. В клубе замечательные тренеры — те же, что тренируют профессиональных спортсменов: Татьяна Тудвасева, Денис Боровых, Ксения Шестакова и другие. Есть группы новичков, средних и продвинутых. Я вхожу теперь в число продвинутых».
Нет, тройные прыжки она, конечно, не прыгает. Да и двойные на льду пробует только на удочке — специальном приспособлении, которое помогает выравнивать центровку в воздухе и улучшает крутку. Впрочем, прыгающих двойные прыжки — единицы среди взрослых любителей: тело уже далеко не то, центр тяжести смещён. Плюс действует инстинкт самосохранения.
Но все одинарные прыжки, включая самый сложный — лутц, в арсенале Тетерлевой есть. Как и вращения, либелы, дорожки шагов. А главное: с помощью тренера и хореографа можно соединить эти элементы в программу, сшить красивый костюм, подобрать необходимые аксессуары. И вот она, мечта каждого любителя фигурки — выступление на самых настоящих соревнованиях! Ассоциация развития массового фигурного катания проводит сейчас много таких турниров. Сложность программ там, разумеется, не та, что у спортсменов. Но ярких образов, эмоций на льду, поддержки болельщиков ничуть не меньше.
Наверное, в такие моменты Наташа вспоминает, как танцевала на сцене, занимаясь в раннем детстве балетом. Как выступала потом с обручем и лентой на соревнованиях по художественной гимнастике. Как в подростковом возрасте загорелась сумасшедшей энергией брейк-данса и бегом с барьерами.
После школы спорт потихоньку ушёл из её жизни. Главными событиями стали окончание политеха, работа в крупной компании, замужество, рождение ребёнка. Беременность была очень тяжёлая: из-за угрозы выкидыша она полгода вынужденно не вставала с кровати. Из-за этого мышцы атрофировались настолько, что после родов долго не могла самостоятельно даже сесть в машину. Ну и 25 килограммов лишнего веса ни за что не желали уходить.
В это трудно поверить, глядя сегодня на лёгкую, подвижную, по-девичьи стройную Наталью, победителя финала Гран-при России и стран СНГ по фигурному катанию на коньках среди любителей. Она точно знает: в жизни нет ничего невозможного. Гордится, что является примером для других. Что мотивирует многих на то, за что раньше они никак не решались взяться.
Нынешний «Народный Ледниковый период» она собирается смотреть обязательно. Болеть будет за пару Наталья Саблина — Алексей Ягудин. Именно с Ягудиным, говорит, сама хотела бы кататься в паре, если б попала в число «людей из народа» в этом телепроекте.
«Делать поддержки надёжнее, конечно, с Никитой Кацалаповым или Александром Энбертом, потому что в спорте они выступали в парах, — уточняет она. — Но Алексей такой артистичный! Думаю, мы с ним могли бы просто взорвать лёд».
Справка
Для участия в «Народном Ледниковом периоде» сформировано 14 дуэтов. Профессиональные фигуристы будут выступать в этом шоу как с медийными персонами, так и с фигуристами-любителями.
Наталья Саблина (любитель) — Алексей Ягудин.
Евгения Тарасова — Олег Андреев (любитель).
Ангелина Стречина (актриса) — Александр Энберт.
Арина Аверина (гимнастка) — Владимир Морозов.
Валя Карнавал (певица) — Никита Кацалапов.
Татьяна Тотьмянина — Александр «Т-Killah» Тарасов (певец).
Кристина Сухобрусова (любитель) — Максим Шабалин.
Аделина Сотникова — Григорий Сперанский (любитель).
Виктория Синицина — Кирилл Чернышенко (актёр).
Aziza Минекаева (актриса) — Максим Ковтун.
Татьяна Волосожар — Максим Крестин (любитель).
Елизавета Туктамышева — Артур Сопельник (актёр).
Юлия Сёмина (актриса) — Максим Маринин.
Дина Аверина (гимнастка) — Дмитрий Соловьёв.