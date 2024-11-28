«Я его поразила». Пермская фигуристка покорила Авербуха на кастинге

«Я не вошла в “золотую” десятку, — говорит Наташа. — Но само участие в кастинге, где я единственная представляла Пермь, оказалось хорошим опытом. Проиграть сильному сопернику не стыдно. Выиграть приятно, но проиграть, повторяю, не стыдно. Если бы не отобрали в финал Наталью Саблину из Екатеринбурга и если бы их с Алексеем Талаевым пара не стала в итоге победителем, я бы сказала, что это несправедливо. Она начала кататься на коньках в 51 год! Сейчас ей 65, а она исполняет прыжки, которые даже я иногда срываю. И очень артистичная к тому же. Её черепаха Тортилла в номере под попурри из “Буратино” покорила буквально всех».