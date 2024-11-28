В Омской области определили место для строительства мусоросортировочного комплекса

Планируется, что объект будет построен на участке площадью 900 тысяч квадратных метров с кадастровым номером 55:20:020804:2233. Это место находится в нескольких километрах от села Калинино, в районе деревень Николенко и Новая Ачаирского сельского поселения Омского муниципального района, а также рядом с Новороссийкой и Некрасовкой Кормиловского района.