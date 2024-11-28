В Омской области определили место для строительства мусоросортировочного комплекса

Строительство комплекса займет 14 месяцев. Строительство будет вестись в рамках государственно-частного партнёрства. Предварительная стоимость инвестиций от инвестора составляет от 1 до 5 миллиардов рублей, а соглашение рассчитано на 25 лет. Мощность комплекса должна достигать 300 тысяч тонн отходов в год.
В данный момент единственным участником, представившим документы в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, стало ООО «Омский экологический оператор». Комиссия признала заявку соответствующей требованиям конкурсной документации.
Планируется, что объект будет построен на участке площадью 900 тысяч квадратных метров с кадастровым номером 55:20:020804:2233. Это место находится в нескольких километрах от села Калинино, в районе деревень Николенко и Новая Ачаирского сельского поселения Омского муниципального района, а также рядом с Новороссийкой и Некрасовкой Кормиловского района.
Окончательные итоги конкурса будут подведены в марте 2025 года. Согласно обновлённым условиям, к 2026 году должны быть спроектированы основные объекты мусоросортировочного комплекса, включая административно-хозяйственный корпус, полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов с твёрдым покрытием подъездных путей, пункт весового контроля, участок для обработки твёрдых коммунальных отходов, участок для обработки крупногабаритного мусора, склад для хранения вторсырья, ремонтный блок и несколько хозяйственных построек.