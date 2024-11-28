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Омич выжил после прыжка с круизного лайнера в ледяную Москву-реку

В Москве 19-летний омич спрыгнул с круизного лайнера в ледяную Москву-реку.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 19-летний парень из Омска решил испытать нервы на прочность и прыгнул в ледяную Москву-реку.

Сообщается, что 26 ноября молодой человек находился в компании друзей, когда внезапно прыгнул за борт. Он сумел доплыть до берега в районе Воробьевых гор и убежать в лес.

Там омич попросил помощи у прохожих и позвонил знакомой, чтобы сообщить о своем местонахождении. Очевидцы вызвали скорую помощь. Юношу доставили в больницу с признаками переохлаждения.

После стабилизации состояния парня привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.