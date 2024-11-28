Омич выжил после прыжка с круизного лайнера в ледяную Москву-реку

В Москве 19-летний парень из Омска решил испытать нервы на прочность и прыгнул в ледяную Москву-реку.
Сообщается, что 26 ноября молодой человек находился в компании друзей, когда внезапно прыгнул за борт. Он сумел доплыть до берега в районе Воробьевых гор и убежать в лес.
Там омич попросил помощи у прохожих и позвонил знакомой, чтобы сообщить о своем местонахождении. Очевидцы вызвали скорую помощь. Юношу доставили в больницу с признаками переохлаждения.
После стабилизации состояния парня привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.