В Омске проводится проверка по факту нападения собак на ребёнка

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям сотрудников служб, ответственных за отлов бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее «КП Омск» писала о том, что ежегодно в Омской области от укусов собак страдают не менее 300 человек.