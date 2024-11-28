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В Омске проводится проверка по факту нападения собак на ребёнка

СУ СК России по Омской области проверяют сообщение СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в следственных органов, в Омске на 14-летнюю девочку напала стая собак. Нападение случилось на улице Малиновского. У школьницы травма ноги, ей понадобилась медицинская помощь.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям сотрудников служб, ответственных за отлов бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее «КП Омск» писала о том, что ежегодно в Омской области от укусов собак страдают не менее 300 человек.