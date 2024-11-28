У Макаревича насчитали в России десятки объектов недвижимости

В 2023 году сообщалось, что Макаревич избавился от последней недвижимости в России, переписав ее на членов своей семьи. Теперь две трети квартиры на Ленинском проспекте площадью 56,5 квадратного метра принадлежат сыну Ивану, а оставшаяся часть — его матери и бывшей жене певца Алле Макаревич.