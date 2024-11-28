Председатель СК Бастрыкин провел личный прием с сиротами из Омской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по поводу нарушения жилищных прав детей-сирот из Омской области.
В Омской области с жильём для сирот ситуация напряжённая. Более 6 тысяч сирот ждут квартиры. Ещё одна очередь — те, кто уже судился и получил решение суда. В Омской области в прошлом году жильё получили только 7% сирот.
Ещё одна проблема — качество квартир из маневренного фонда. Их дают временно, пока не дадут нормальную квартиру. Обо всем этом и рассказали омичи.
Руководитель Следственного комитета по Омской области Виталий Батищев рассказал о расследовании дела о халатности и неисполнении решения суда.
Следственный комитет проанализировал ситуацию с жильём для сирот и нашёл ряд проблем.
Председатель Следственного комитета поручил закончить расследование и доложить о ситуации в регионе и взял дело под свой контроль. Руководителю Следственного комитета по Омской области поручили проводить больше личных приёмов, чтобы узнать проблемы и решить их.