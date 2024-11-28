Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель СК Бастрыкин провел личный прием с сиротами из Омской области

В Омской области ситуация с предоставлением жилья сиротам, несмотря на принимаемые меры, остается напряженной.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по поводу нарушения жилищных прав детей-сирот из Омской области.

В Омской области с жильём для сирот ситуация напряжённая. Более 6 тысяч сирот ждут квартиры. Ещё одна очередь — те, кто уже судился и получил решение суда. В Омской области в прошлом году жильё получили только 7% сирот.

Ещё одна проблема — качество квартир из маневренного фонда. Их дают временно, пока не дадут нормальную квартиру. Обо всем этом и рассказали омичи.

Руководитель Следственного комитета по Омской области Виталий Батищев рассказал о расследовании дела о халатности и неисполнении решения суда.

Следственный комитет проанализировал ситуацию с жильём для сирот и нашёл ряд проблем.

Председатель Следственного комитета поручил закончить расследование и доложить о ситуации в регионе и взял дело под свой контроль. Руководителю Следственного комитета по Омской области поручили проводить больше личных приёмов, чтобы узнать проблемы и решить их.