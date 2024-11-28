В Омске возвели первый крупный объект по 3D-модели

В Омске возвели первый крупный объект с использованием 3D-моделирования. Речь идёт о поликлинике в Октябрьском округе города. Её возводят в границах улиц 4-й Железнодорожная и 19-й Рабочая. Общая площадь здания составляет 5 тысяч квадратов.
До начала строительства авторы проекта внесли сведения обо всех параметрах здания и о его техническом и инженерном оснащении в программу, которая визуализировала будущую поликлинику в мельчайших подробностях.
В виртуальном пространстве до начала реальной стройки спроектировали здание из элементов, которые используются на стройплощадке. Цифровая модель учитывала все детали и мелочи и исключала человеческий фактор и ошибки. Использование 3D-модели позволяет также рассчитать точную смету строительства объекта, не выйти за пределы этой суммы и даже сэкономить.
Как отметили в правительстве Омской области, цифровизация строительной отрасли — одна из приоритетных задач региона на ближайшие месяцы.