В Омске возвели первый крупный объект по 3D-модели

В виртуальном пространстве до начала реальной стройки спроектировали здание из элементов, которые используются на стройплощадке. Цифровая модель учитывала все детали и мелочи и исключала человеческий фактор и ошибки. Использование 3D-модели позволяет также рассчитать точную смету строительства объекта, не выйти за пределы этой суммы и даже сэкономить.