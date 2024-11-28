В Перми устанавливают умные камеры, способные вычислить дорожные инциденты

Эти видеоустройства умеют распознавать транспорт и анализировать его движение. Видео они записывают — эти данные хранятся в «Центре безопасности дорожного движения». Камеры устанавливают в разных местах краевой столицы. Одна из точек, где появилось новое устройство, — пересечение улиц 1-й Красноармейской и Николая Островского.