В Перми устанавливают умные камеры, способные вычислить дорожные инциденты

Умные камеры, способные вычислить дорожные инциденты, устанавливают в Перми, сообщает 59.RU.
Эти видеоустройства умеют распознавать транспорт и анализировать его движение. Видео они записывают — эти данные хранятся в «Центре безопасности дорожного движения». Камеры устанавливают в разных местах краевой столицы. Одна из точек, где появилось новое устройство, — пересечение улиц 1-й Красноармейской и Николая Островского.
С момента установки камеры требуется некоторое время для того, чтобы она могла «научиться» анализировать транспортные потоки. Считывать данные об автомобилях, загруженности движения и дорожные инциденты ей помогает детектор. Умные камеры видеонаблюдения способны определить и зафиксировать вид транспорта.
Как пояснил 59.RU директор «Центра безопасного дорожного движения» Андрей Власов, по данным с камер можно, в частности, определить, справится ли новая дорога или развязка с нагрузкой и необходимо ли расширить дорожную полосу.
В 2025 году в Перми должны установить ещё 50−60 умных камер видеонаблюдения. Сейчас в краевой столице их уже 738.