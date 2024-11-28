В Екатеринбурге установят мемориальные таблички в честь выдающихся горожан

Мемориальная табличка в честь Народного художника России, Почетного гражданина Екатеринбурга Виталия Воловича появится на доме, где он создавал свои картины. Речь идет о доме № 171 по улице Луначарского, где около 30 лет находилась его мастерская. Данное решение приняла комиссия по топонимике администрации столицы Урала.