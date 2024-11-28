В Екатеринбурге установят мемориальные таблички в честь выдающихся горожан

Комиссия по топонимике одобрила размещение шести табличек в честь знаменитых жителей столицы Урала. Они появятся на домах, которые связаны с их деятельностью. Так, будут увековечены художник Виталий Волович, группа «Агата Кристи», заслуженный врач России Яков Бейкин, бывший директор Свердловских городских электрических сетей Виктор Суетин, участники спецоперации.
«Выдающийся творец».
Мемориальная табличка в честь Народного художника России, Почетного гражданина Екатеринбурга Виталия Воловича появится на доме, где он создавал свои картины. Речь идет о доме № 171 по улице Луначарского, где около 30 лет находилась его мастерская. Данное решение приняла комиссия по топонимике администрации столицы Урала.
«В сентябре поддержал идею установить мемориальную доску Виталию Воловичу. Память о Народном художнике России, Почетном гражданине Екатеринбурга, безусловно, достойна быть увековечена, — считает глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Это выдающийся творец, который внес огромный вклад в развитие искусства, своим трудом он прославлял наш любимый город».
Директор Департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов, который провел заседание комиссии по топонимике, подчеркнул, что Виталий Волович — выдающийся художник. Его творчество внесло огромный вклад в развитие отечественного искусства. Известность уральцу принесли иллюстрации к изданиям «Слово о полку Игореве» и «Тристан и Изольда».
«Иллюстрации к классическим произведениям, графика и монументальные работы стали культурным достоянием России. Такие люди — настоящая гордость Екатеринбурга», — отметил Руслан Габдрахманов.
В честь врача и энергетика.
Кроме Виталия Воловича в Екатеринбурге будут увековечены и другие выдающиеся горожане. На фасаде здания Клинико-диагностического центра (улица 8 Марта, 78 «в») появится памятная табличка в честь заслуженного врача России, лауреата премии Татищева и де Геннина Якова Бейкина. Его именем названо медицинское учреждение. Врач скончался в феврале 2023 года.
На здании энергетической компании (улица Бориса Ельцина, 1) установят табличку в честь директора Свердловских городских электрических сетей Виктора Суетина, который скончался в 2020 году. Он внес неоценимый вклад в развитие и модернизацию энергетического комплекса Свердловска/Екатеринбурга. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть», имеет звания Заслуженного энергетика РСФСР и ветерана труда.
На фасаде Института радиоэлектроники и информационных технологий (улица Мира, 32) появится табличка в честь 40-летия группы «Агата Кристи». Именно в этом учебном заведении учились участники коллектива.
Будет увековечена память и о двух участниках спецоперации. Табличку в честь Дениса Смирнова установят на фасаде школы № 117, а в честь Павла Вяткина — на доме № 72 на улице Красных Командиров.