Новосибирцев шокировали высокие цены на платный ледовый городок

«Тарифная политика определяется ИП “Машаровым” самостоятельно и предусматривает льготы: бесплатное посещение детьми до 3 лет включительно, а также участникам боевых действий, инвалидам (с одним сопровождающим старше 14 лет) при предъявлении подтверждающего документа. Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения): детям с 4 лет до 14 лет включительно — 450 рублей, с 15 лет — 550 рублей», — сообщили в администрации.