Новосибирцев шокировали высокие цены на платный ледовый городок

«А лично мэр в курсе, что ИП Мошаров соорудил ледяной городок на речном вокзале и оценил его в 21 миллион рублей! Поэтому цена теперь будет за вход 600 рублей с человека, это нормально?» — возмущается Александр К.
Он отметил, что прежде посещение ледового городка всегда оценивалось в 150−300 рублей.
Другие горожане поддержали новосибирца.
«Мы не пойдем. За 600 рублей там ничего нет, на своих ледянках с трех горок прокатиться», — написала Оксана С.
Другая жительница отметила, что если идти семьей, то ценник составит более 2000 рублей.
«Проще сходить на какое-то представление или в цирк, а на горках можно покататься и возле дома», — считает сибирячка.
В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию и сообщили, что повлиять на ценовую политику предпринимателя не могут.
«Тарифная политика определяется ИП “Машаровым” самостоятельно и предусматривает льготы: бесплатное посещение детьми до 3 лет включительно, а также участникам боевых действий, инвалидам (с одним сопровождающим старше 14 лет) при предъявлении подтверждающего документа. Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения): детям с 4 лет до 14 лет включительно — 450 рублей, с 15 лет — 550 рублей», — сообщили в администрации.
В мэрии уточнили, что рост цен на билеты обусловлен ростом цен на все в целом. Так, увеличилась плата на коммунальные ресурсы, ГСМ, охрану и обслуживание объекта.
«Купив билет в ледовый городок, посетитель может находится в нем весь день (с 11:00 до 22:00 часов) и пользоваться всеми размещенными там объектами без дополнительной оплаты», — пояснили представители власти.
Напомним, платный ледовый городок построят в стиле сказок Пушкина.