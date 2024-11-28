Кость торчала в одну сторону, стопа — в другую. Травма баскетболиста из Иркутска удивила даже опытных врачей

Удивились даже опытные травматологи! В Иркутскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу привезли 17-летнего парня с очень необычной травмой…
Врачи диагностировали закрытый вывих стопы. Оказалось, что он пострадал во время тренировки.
— Занимаюсь профессионально баскетболом в спортивной школе уже более двух лет. Тормозил ногой, поставил горизонтально стопу и уже через секунду сижу на полу, кость в одну сторону торчит, сам голеностоп — в другую. Боли не чувствовал, удивился, скорее, тому, как нога изменилась, — рассказал парень врачам.
Юноша вывихнул ногу на тренировке. Фото: Иркутская Ивано-Матренинская детская клиническая больница.
Данная травма считается очень редкой, встречается менее чем в 1% случае. С такой проблемой никто не обращался в больницу уже несколько десятилетий!
— Мы выполнили закрытое устранение вывиха под наркозом и фиксацию гипсовой шиной. Неделю пациент находился в нашем отделении под наблюдением, а после отправился лечиться домой, — рассказал лечащий врач травматолог-ортопед Василий Остапенко.
Врачи выполнили закрытое устранение вывиха под наркозом. Фото: Иркутская Ивано-Матренинская детская клиническая больница.
Через месяц он пришел на повторный прием. В больнице сняли гипс, осмотрели ногу и дали рекомендации. К счастью, в силу возраста, молодой человек быстро восстановится. Многие так просто не отделались бы: чем старше пациент, тем сложнее путь восстановления.
Юноша сможет жить прежней жизнью уже через полгода. А пока разрабатывает ногу и проходит реабилитацию. На ближайшие четыре месяца занятия баскетболом (и любым другим спортом) ему категорически противопоказаны.
— Чувствую себя хорошо. Интересно, что в первый день после вправления вывиха были ощущения, что нога до сих пор завернута. Сейчас жалоб нет, единственное — очень хочется поскорее вернуться к тренировкам.