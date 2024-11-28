Находящийся в розыске журналист Дмитрий Фоминцев объявил о закрытии TochkaNews

После распространения в СМИ информации об объявлении в розыск Дмитрий Фоминцев написал в своем Telegram-канале «ИродЪ Уральский», что он находится в розыске из-за постов в канале. В частности, в июне 2023 года он опубликовал фотографию митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и написал: «Фото с обезьянкой митрополитом Жекой во времена предвыборной кампании — бесценно».