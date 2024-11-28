В Перми после выхода из дома исчезла 47-летняя женщина

Женщина в возрасте 47 лет исчезла после выхода из дома в Перми, сообщает региональная организация по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Пермячка Елена Шишнёва пропала рано утром 25 ноября. Около 07:30 она вышла из дома на улице КИМ в Мотовилихинском районе краевой столицы. С тех пор её никто не видел. Поиски женщины идут уже третий день. К ним подключились волонтёры поискового отряда. Они просят помочь распространить информацию об исчезнувшей женщине.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-коричневые волосы, карие глаза. Была одета в светло-серую шапку крупной вязки, чёрную куртку с зелёным отливом, чёрные тёплые спортивные штаны, на ногах — высокие ботинки молочного цвета. Женщина носит очки.
Если вы видели пропавшую женщину или что-то знаете о её местонахождении, срочно сообщите об этом по номеру 112 или волонтёрам по телефону 204−49−04.
Напомним, ночью в Перми объявили об окончании поисков пропавшей 8-летней школьницы.