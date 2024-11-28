В Перми после выхода из дома исчезла 47-летняя женщина

Пермячка Елена Шишнёва пропала рано утром 25 ноября. Около 07:30 она вышла из дома на улице КИМ в Мотовилихинском районе краевой столицы. С тех пор её никто не видел. Поиски женщины идут уже третий день. К ним подключились волонтёры поискового отряда. Они просят помочь распространить информацию об исчезнувшей женщине.