ВНИРО назвал причину низкого вылова лососей в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Потепление климата в 2024 году оказало большое воздействие на провал лососевой путины из-за прогрева нагульной акватории тихоокеанский лососей и изменения гидрологического режима нерестовых рек. Об этом на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета во Владивостоке заявил директор научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
«В настоящее время мы живем в эпоху потепления климата. Среднемесячная и среднегодовая температура регулярно достигает новых рекордных значений. Так, ожидается, что 2024 год станет самым теплым годом за весь период метеорологических наблюдений. Предыдущим был 2023 год, а до него — 2016-й. С ростом глобальной температуры усиливается прогрев в Арктике, к которой географически относится Чукотский автономный округ. Логичным следствием потепления климата было изменение гидрологического режима нерестовых рек», — сказал Колончин.
Он отметил, что, в частности, появились специфические факторы, снижающие выживаемость поколения лососей. К ним относятся дождевой паводок в эмбрионально-личиночный период развития дочернего поколения, а также раннее и мощное весеннее половодье, с которым связана покатная миграция молоди. Наблюдаемая деградация запасов кеты и горбуши в Чукотском автономном округе является следствием региональной перестройки климата.
«Помимо Чукотки, из-за изменения гидрологического режима рек и морского прибрежья снизились уловы тихоокеанских лососей в арктических промысловых районах Аляски. Характерной особенностью 2024 года стало падение вылова лосося не только на северной периферии ареала, но и в целом на Дальнем Востоке и на Аляске. При этом как у нас, так и у наших соседей (имеется в виду США), ошибка прогноза очень близкая: 27% и 26% соответственно. Предыдущий подобный случай был в 2020 году. Его причиной был перегрев нагульной акватории тихоокеанских лососей, что повлекло за собой каскад изменений в морских и прибрежных сообществах», — добавил директор ВНИРО.
Как ранее сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250−260 тыс. тонн — в два раза меньше, чем в 2023 году и ниже прогноза 2024 года.