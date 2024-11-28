ВНИРО назвал причину низкого вылова лососей в Тихом океане

«Помимо Чукотки, из-за изменения гидрологического режима рек и морского прибрежья снизились уловы тихоокеанских лососей в арктических промысловых районах Аляски. Характерной особенностью 2024 года стало падение вылова лосося не только на северной периферии ареала, но и в целом на Дальнем Востоке и на Аляске. При этом как у нас, так и у наших соседей (имеется в виду США), ошибка прогноза очень близкая: 27% и 26% соответственно. Предыдущий подобный случай был в 2020 году. Его причиной был перегрев нагульной акватории тихоокеанских лососей, что повлекло за собой каскад изменений в морских и прибрежных сообществах», — добавил директор ВНИРО.