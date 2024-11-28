Буше, Грант, Маклеод, Меркли, Якупов, Серебряков: как омский «Авангард» спасает сезон

Омский клуб то и дело попадал в сводки новостей различных инсайдов о переговорах с новыми главными тренерами, игроками.
Клуб уже успели покинуть ряд хоккеистов, к примеру, один из лучших бомбардиров Линден Вэй, который через пару дней уже нашел клуб в чемпионате Швейцарии. Либо одно из самых громких подписаний этого лета — контракт с Дарреном Дицем. Игрок, похоже, пытался устроить целое театральное представление в Омске. Легионер, видимо, обиделся на тренерский штаб за то, что перестал играть в большинстве, и заявил о травме, которую клуб с большими финансами стал моментально выявлять и лечить, но после углубленного медицинского обследования никаких отклонений в здоровье Дица не было обнаружено, и с ним расторгли контракт.
Параллельно в руководстве астанинского «Барыса» оказались недовольны игрой своих североамериканских игроков и расторгли с ними контракт. И в Омск переехали Майкл Маклеод с внушительным опытом игры в НХЛ в составе «Нью Джерси» и Алекс Грант.
В результате обмена с «Куньлунем» в «Авангард» приехал еще один легионер — Райан Меркли, а также любимец омской публики Наиль Якупов. Из-за несложившихся отношений в СКА ряды «Авангарда» пополнили результативный нападающий Эмиль Галиев и лучший вратарь лиги Никита Серебряков. Последний уже с первых матчей доказал свой уровень. В обмен на Серебрякова «Авангард» расстался с перспективным Станиславом Бережным. Но Омску нужен результат сегодня, а не на перспективу.
И все же произошли изменения и в тренерском штабе, удалось договориться с канадским специалистом. Много фамилий обсуждали в прессе, но в Омск едет Гай Буше. Чего же он добился? Начинал в молодежных лигах, тренировал сборную Канады на молодежных первенствах. Получил повышение попробовать в НХЛ, а первый опыт был в «Монреале». Позднее стал главным тренером «Тампы Бэй», доводил клуб из штата Флорида до финала Конференции. Но на следующей год случился провал, и Буше был уволен. Позднее в первый сезон он добился успеха в Швейцарии, однако на следующей сезон вновь был уволен. Вернулся в НХЛ, где возглавил «Оттаву» и вновь дошел до финала Конференции. На следующий год история повторилась — увольнение. В прошлом сезоне был ассистентом в «Торонто», но в связи с провалом в плей-офф покинул команду.
Поэтому, на первый взгляд, неудивительно, что «Авангард» подписал контракт с Буше именно на два года. Если сейчас он сможет спасти сезон, то в следующем нужно будет внимательно смотреть и верить, что черная полоса вторых сезонов у Гая прервется в Омске. Ждем, кого канадец привезет с собой в помощники, и просочившихся инсайдов о сумме контракта, за которую он решил приехать в Россию.