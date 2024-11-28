Буше, Грант, Маклеод, Меркли, Якупов, Серебряков: как омский «Авангард» спасает сезон

И все же произошли изменения и в тренерском штабе, удалось договориться с канадским специалистом. Много фамилий обсуждали в прессе, но в Омск едет Гай Буше. Чего же он добился? Начинал в молодежных лигах, тренировал сборную Канады на молодежных первенствах. Получил повышение попробовать в НХЛ, а первый опыт был в «Монреале». Позднее стал главным тренером «Тампы Бэй», доводил клуб из штата Флорида до финала Конференции. Но на следующей год случился провал, и Буше был уволен. Позднее в первый сезон он добился успеха в Швейцарии, однако на следующей сезон вновь был уволен. Вернулся в НХЛ, где возглавил «Оттаву» и вновь дошел до финала Конференции. На следующий год история повторилась — увольнение. В прошлом сезоне был ассистентом в «Торонто», но в связи с провалом в плей-офф покинул команду.