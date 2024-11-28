Пермский край обгоняет другие регионы в вопросе школьного образования

В России подвели итоги экзаменационной кампании и работы регионов в 2024 году. Пермский край лидировал и занял первое место. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.
«В 2024 году в Пермском крае средние баллы по всем приоритетным предметам выше, чем в других регионах РФ. Например, по химии — на 7 баллов, информатике — на 8, географии — на 10 баллов», — уточняют в пресс-службе главы региона.
В этом году в крае зафиксировано 14,8% высокобалльных работ (от 81 балла), 110 — стобалльников и 6 выпускников — мультистобалльники. Всего ЕГЭ сдавали 9,2 тысяч участников.
Также отмечается, что в Прикамье соблюдается весь список правил для проведения экзаменов: оснащение пунктов сдачи новым оборудованием, меры безопасности, онлайн-наблюдение, медицинское сопровождение и прочее.