Разработан алгоритм для выявления деструктивной информации

Ученый пояснил, что в основе алгоритма лежит морфологический анализ текстов с учетом казахских языковых особенностей. «Для английского языка анализ слов достаточно прост, потому что в нем нет изменений по падежам, а в русском языке алгоритм анализа языка достаточно сложный, потому что у нас есть шесть падежей, единственное и множественное число. Казахский язык в этом смысле ближе к русскому, поскольку в нем также есть изменяющиеся окончания, категории падежа, числа и так далее, но в отличие от русского там за каждую грамматическую категорию отвечает отдельное окончание», — объяснил исследователь.