До первой звезды: Рождественский пост начался у православных

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Православные верующие в четверг вступили в Рождественский пост, первый день которого всегда приходится на 28 ноября.
Рождественский пост длится всегда 40 дней, он такой же длинный, как и Великий пост перед Пасхой. Заканчивается Рождественский пост 7 января, на Рождество Христово.
Рождественский пост длительный, но не такой строгий, как Великий пост перед Пасхой. На Филипповский пост приходятся несколько церковных праздников, в том числе день памяти Андрея Первозванного, день памяти князя Александра Невского, а также Введение во храм Пресвятой Богородицы.
В целом требования поста перед Рождеством такие же, как и требования других постов в православии: запрещено употреблять мясо, молочные продуты, яйца. Особенно строго нужно держать пост в среду, пятницу и понедельник.
Особенность Рождественского поста — рыбу и рыбные блюда разрешено ставить на стол в большие праздники — Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), на Николая Зимнего (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых — апостолов Матфея (29 ноября) и Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).
Очень строгой является неделя перед 7 января, со 2 по 6 января. Разговеться можно только после того, как на небе взойдет путеводная Вифлеемская звезда, которая возвестила ветхозаветным волхвам о рождении Богомладенца.