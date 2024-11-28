До первой звезды: Рождественский пост начался у православных

Рождественский пост длительный, но не такой строгий, как Великий пост перед Пасхой. На Филипповский пост приходятся несколько церковных праздников, в том числе день памяти Андрея Первозванного, день памяти князя Александра Невского, а также Введение во храм Пресвятой Богородицы.