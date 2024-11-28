Житель Владивостока судится с экс-мэром Гуменюком за право владения «Прадиком»

В Советский районный суд Владивостока поступил иск к бывшему главе города Олегу Гуменюку. Через суд истец хочет снять арест с имущества экс-мэра и оспорить право собственности на автомобиль.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, истец обратился в суд с требованием освободить имущество от ареста, указав, что Гуменюк осужден к лишению свободы на длительный срок со штрафом в размере 150 миллионов рублей.
Из приговора суда следует, что арест наложен на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и будет действовать до тех пор, пока не будет выплачен штраф:
«В случае неуплаты штрафа взыскание должно быть обращено на арестованное имущество. Истец оспаривает право собственности ответчика на данный автомобиль, ссылаясь на заключенный ими договор купли-продажи от 2021 года».
В иске также указано, что Гуменюк сейчас участвует в СВО, поэтому заявитель попросил назначить ему адвоката. Предварительное судебное слушание состоится 20 декабря.
Напомним, что Гуменюка осудили за крупные взятки от похоронного муниципального предприятия «Некрополь». За опеку компании, решил суд, экс-мэр получал солидные суммы. Суммарный ущерб взяток превысил 38 миллионов рублей.