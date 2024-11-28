На север Башкирии вернутся снегопады

Стал известен прогноз погоды на последние дни ноября. Существенного изменения ее характера синоптики республики не ждут.
Так, 29 ноября существенных осадков на территории Башкирии не прогнозируется. Температура воздуха ночью −5,-10°, местами −11,-16°, днем 0,-5°.
Последний день осени, 30 ноября, преподнесет жителям северных районов республики долгожданный снег, в других районах осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, местами −11,-16°, днем 0,-5°.
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