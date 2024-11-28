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Слабый гололед и до +6°С прогнозируют синоптики на сегодня

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабый гололед и до плюс 6 градусов прогнозируют синоптики на сегодня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 76% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Сегодня преобладает облачная погода. На большей части страны будут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами — слабые туман и гололед, днем в отдельных районах — налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южной четверти 4−9 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до плюс 6 градусов.