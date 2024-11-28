Слабый гололед и до +6°С прогнозируют синоптики на сегодня

Сегодня преобладает облачная погода. На большей части страны будут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами — слабые туман и гололед, днем в отдельных районах — налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южной четверти 4−9 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.



Температура воздуха составит от 0 до плюс 6 градусов.