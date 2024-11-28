Новый роман писателя Алексея Иванова «Вегетация» покажет мир будущего

Иванов, который в своем творчестве перемежает историзм с современностью, в этот раз ринулся в будущее. В новом романе российские леса станут радиоактивными, Китай будет воевать с Западом, а самыми ценными людьми станут сталкеры- «бродяги». Мелкие банды на огромных машинах будут носиться по тайге, сражаться друг с другом и гибнуть в болотах, пожиная плоды новой золотой лихорадки.
Здесь есть что-то от ранней повести «Земля-сортировочная» и других, более поздних его произведений, где злой рок всегда висит над близорукими героями, не знающими, что их страсти ведут их в смертельный тупик, где их в лучшем случае ждет момент истины перед смертью. А, скорее всего, так и сгинут они среди бескрайних лесов и гор, останется от них только кусок текста в книге большого русского писателя, которым, конечно, давно стал Алексей Иванов. И в очередной раз он доказал, что статус этот у него вполне заслуженный.
Не будем забывать, что имеем дело не только с самым экранизируемым, но и самым кинематографичным писателем в стране. Иванов здесь даже каждую главу называет местом действия, без любых других подробностей: 1-я глава Соцгород Магнитка, 2-я глава Соцгород Магнитка (II), 3-я глава Соцгород Магнитка (III) и т.п. Он очень монтажно переключается между персонажами, позволяя нам посмотреть на происходящее чуть шире, чем видит попавший в город главный герой, но не слишком, чтобы читатель всё равно плутал и спотыкался. Чтобы было как в глухом лесу — непролазно и боязно.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Дороги ярости: Алексей Иванов написал русский «Фоллаут».