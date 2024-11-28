Новый роман писателя Алексея Иванова «Вегетация» покажет мир будущего

Здесь есть что-то от ранней повести «Земля-сортировочная» и других, более поздних его произведений, где злой рок всегда висит над близорукими героями, не знающими, что их страсти ведут их в смертельный тупик, где их в лучшем случае ждет момент истины перед смертью. А, скорее всего, так и сгинут они среди бескрайних лесов и гор, останется от них только кусок текста в книге большого русского писателя, которым, конечно, давно стал Алексей Иванов. И в очередной раз он доказал, что статус этот у него вполне заслуженный.