Укутываемся потеплее: 18-градусные морозы ударят в Челябинской области

Днём в четверг, 28 ноября, температура воздуха будет колебаться от −1 до −6 градусов. Погодную картину также дополнит северный ветер. Осадков в ближайшее время не ожидается. После ночных −17 градусов дневная температура воздуха в пятницу составит −4 градуса. А в субботу подует слабый северо-западный ветер, столбики термометров поднимутся до 0…-5 градусов.
В Челябинске сегодня ожидается солнечная погода и до −3 градусов днём. Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться от −10 до −12 градусов, а в дневное время пятницы — от −2 до −4. Суббота тоже будет достаточно тёплой: ожидается до −2 градусов. Настроение омрачит лишь слабый северный ветер.
Пока погода радует тёплыми деньками, мы советуем отправиться на прогулку. Например, можно заглянуть в челябинский парк имени Валентины Терешковой, где в субботу, 30 ноября, заработает первый в этом сезоне каток под открытым небом. Гостям обещают развлекательную программу, яркое шоу и приятные подарки за участие в конкурсах.