Укутываемся потеплее: 18-градусные морозы ударят в Челябинской области

В Челябинске сегодня ожидается солнечная погода и до −3 градусов днём. Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться от −10 до −12 градусов, а в дневное время пятницы — от −2 до −4. Суббота тоже будет достаточно тёплой: ожидается до −2 градусов. Настроение омрачит лишь слабый северный ветер.