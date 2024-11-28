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Укутываемся потеплее: 18-градусные морозы ударят в Челябинской области

По данным синоптиков, на этой неделе на Южном Урале ожидаются холодные ночи: в горах и низинах столбики уличных термометров могут опускаться аж до −18 градусов. Подробнее о погодной обстановке на ближайшие дни, рассказали в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 71% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Pchela.News

Днём в четверг, 28 ноября, температура воздуха будет колебаться от −1 до −6 градусов. Погодную картину также дополнит северный ветер. Осадков в ближайшее время не ожидается. После ночных −17 градусов дневная температура воздуха в пятницу составит −4 градуса. А в субботу подует слабый северо-западный ветер, столбики термометров поднимутся до 0…-5 градусов.

В Челябинске сегодня ожидается солнечная погода и до −3 градусов днём. Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться от −10 до −12 градусов, а в дневное время пятницы — от −2 до −4. Суббота тоже будет достаточно тёплой: ожидается до −2 градусов. Настроение омрачит лишь слабый северный ветер.

Пока погода радует тёплыми деньками, мы советуем отправиться на прогулку. Например, можно заглянуть в челябинский парк имени Валентины Терешковой, где в субботу, 30 ноября, заработает первый в этом сезоне каток под открытым небом. Гостям обещают развлекательную программу, яркое шоу и приятные подарки за участие в конкурсах.