Движение для большегрузов и автобусов ограничили на трассе «Иркутск-Жигалово»

Дорожное движение временно ограничили для большегрузной техники и общественного транспорта на региональной автодороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» с 48 по 65 километр (с деревни Жердовка Иркутского района до поселка Усть-Ордынский). Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Ограничения введены из-за обледенения дорожного полотна, — уточнили в пресс-службе.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и не совершать опасных маневров. Также советуют отказаться от поездок в указанном направлении.
Напомним, 28 ноября в регионе отмечают резкое потепление. Синоптики рассказали, что пройдет снег с дождем, воздух прогреется до +2…+4 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада.