Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение для большегрузов и автобусов ограничили на трассе «Иркутск-Жигалово»

Связано это с обледенением дорожного полотна.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дорожное движение временно ограничили для большегрузной техники и общественного транспорта на региональной автодороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» с 48 по 65 километр (с деревни Жердовка Иркутского района до поселка Усть-Ордынский). Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Ограничения введены из-за обледенения дорожного полотна, — уточнили в пресс-службе.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и не совершать опасных маневров. Также советуют отказаться от поездок в указанном направлении.

Напомним, 28 ноября в регионе отмечают резкое потепление. Синоптики рассказали, что пройдет снег с дождем, воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за снегопада.