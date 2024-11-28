Движение для большегрузов и автобусов ограничили на трассе «Иркутск-Жигалово»

Дорожное движение временно ограничили для большегрузной техники и общественного транспорта на региональной автодороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» с 48 по 65 километр (с деревни Жердовка Иркутского района до поселка Усть-Ордынский). Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.