Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон со снегом задержится в Хабаровском крае еще на два дня

В краевом центре уже выпало больше половины месячной нормы осадков.

Источник: Хабаровский край сегодня

— Сегодня в Хабаровске еще ожидается снег, циклон никуда пока не ушел, он находится рядом с нами, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — На высоте много облачности, а потому в ближайшие сутки в Хабаровске ночью и потом днем пройдет небольшой снег. Он уже не будет таким интенсивным, но все же продолжит посыпать наши города и веси. Осадки прекратятся только 30 ноября, в субботу. Циклон, который пришел с юга, сместился на север, там 29 и 30 ноября ожидается сильный снег, метели.

В Хабаровске только этой ночью выпало 10 миллиметров осадков, а за два дня, пока у нас властвовал циклон, — больше половины месячной нормы.

Ноябрь оказался снежным месяцем. По осадкам мы уже перевыполнили план на 130 процентов. Примерно так же выглядит картина и по краю, где прошли обидные снегопады, а снег все идет и идет.