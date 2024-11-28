Циклон со снегом задержится в Хабаровском крае еще на два дня

— Сегодня в Хабаровске еще ожидается снег, циклон никуда пока не ушел, он находится рядом с нами, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — На высоте много облачности, а потому в ближайшие сутки в Хабаровске ночью и потом днем пройдет небольшой снег. Он уже не будет таким интенсивным, но все же продолжит посыпать наши города и веси. Осадки прекратятся только 30 ноября, в субботу. Циклон, который пришел с юга, сместился на север, там 29 и 30 ноября ожидается сильный снег, метели.