Мальчик в Барановичах получил серьезные ожоги, на нем загорелась одежда

Днем 27 ноября в Барановичах по улице Колпеницкой из-за шалости с огнем двоих детей один из них, 9-летний мальчик, получил серьезные ожоги, на нем загорелась одежда, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Дети были одни дома. Пострадавший ребенок в больнице в реанимации.
Мы писали, что врачи Республиканского ожогового центра из Минска приехали в Барановичи провели республиканский консилиум, чтобы перевезти в Минск 9-летнего мальчика с ожогами. «Состояние стабильно тяжелое, мальчик на ИВЛ» (здесь все подробности).