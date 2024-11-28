Мальчик в Барановичах получил серьезные ожоги, на нем загорелась одежда

Мы писали, что врачи Республиканского ожогового центра из Минска приехали в Барановичи провели республиканский консилиум, чтобы перевезти в Минск 9-летнего мальчика с ожогами. «Состояние стабильно тяжелое, мальчик на ИВЛ» (здесь все подробности).