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Два БПЛА уничтожили за ночь в небе над Ростовской областью

В Таганроге и Каменске уничтожили два БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

За прошедшую ночь в Ростовской области уничтожили два БПЛА. Об этом рано утром 28 ноября в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Уничтожили два БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, в ночь на 27 ноября в небе над Родионово-Несветайским районом ликвидировали 10 беспилотников, еще 24 БПЛА было уничтожено и подавлено в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда в ночь на 26 ноября.