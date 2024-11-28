Жители Омской области получили доступ к новой функции на сайте МФЦ

Для омичей стал доступен новый сервис — подтверждение талончика на прием через Госуслуги.
Это нововведение позволит сократить количество неиспользованных талонов и сделает услуги более доступными для тех, кто нуждается в них в ближайшее время.
Также омичи могут воспользоваться услугами по оформления собственности удаленно через МФЦ. Такая функция доступна, к примеру, для регистрации недвижимости и сделок с ним в Росреестре.
«Услуги Росреестра — одни из самых востребованных среди посетителей МФЦ, поэтому важно, чтобы жители региона получали их быстро и качественно. Мы будем продолжать укреплять сотрудничество с коллегами, а встречи планируем проводить ежеквартально», — подчеркнула министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская.