Светофор отключили на перекрестке улиц Трактовой и Днепровской в Иркутске

В Иркутске отключили светофор на перекрестке улиц Трактовой и Днепровской. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты «Южных электрических сетей» проведут плановый ремонт.
— Устройство заработает после завершения работ, к шести часам вечера, — уточнили в пресс-службе администрации.
В это время водители могут ориентироваться на дорожные знаки и правила дорожного движения. Госавтоинспекторы просят быть предельно внимательными, так как на дорогах гололед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение временно ограничили для большегрузной техники и общественного транспорта на региональной автодороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» с 48 по 65 километр. Связано это с обледенением дорожного полотна.