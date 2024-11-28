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Светофор отключили на перекрестке улиц Трактовой и Днепровской в Иркутске

Устройство заработает к 18:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске отключили светофор на перекрестке улиц Трактовой и Днепровской. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты «Южных электрических сетей» проведут плановый ремонт.

— Устройство заработает после завершения работ, к шести часам вечера, — уточнили в пресс-службе администрации.

В это время водители могут ориентироваться на дорожные знаки и правила дорожного движения. Госавтоинспекторы просят быть предельно внимательными, так как на дорогах гололед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение временно ограничили для большегрузной техники и общественного транспорта на региональной автодороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» с 48 по 65 километр. Связано это с обледенением дорожного полотна.