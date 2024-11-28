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Прокуратура требует изъять земельный участок в Омске из-за простоя строительства

Стройка на участке не ведется уже более 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области инициировала изъятие земельного участка, на котором в течение многих лет не ведется строительство.

В ходе проверки обнаружилось, что в 2006 году участок был предоставлен для строительства гостиничного комплекса, однако до сих пор возведен лишь котлован с фундаментом. Работы остановлены, а территория остается незакрытой, представляя угрозу жизни и здоровью людей из-за близости к образовательным, культурным и жилым объектам.

Прокуратура потребовала через суд изъять участок путем продажи с публичных торгов у собственника объекта. Также сотрудник администрации Омска привлечен к дисциплинарной ответственности за халатность в земельном контроле.