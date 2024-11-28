Прокуратура требует изъять земельный участок в Омске из-за простоя строительства

В ходе проверки обнаружилось, что в 2006 году участок был предоставлен для строительства гостиничного комплекса, однако до сих пор возведен лишь котлован с фундаментом. Работы остановлены, а территория остается незакрытой, представляя угрозу жизни и здоровью людей из-за близости к образовательным, культурным и жилым объектам.