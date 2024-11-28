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В Башкирии за неделю диагностировали 24 тысячи случаев ОРВИ

В Башкирии оценили распространение простудных инфекций.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число зараженных ОРВИ. За минувшую неделю, по данным регионального Роспотребнадзора, было диагностировано 24 тысячи случаев заболевания. Половина фактов заражения приходится на детей, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас в регионе преимущественно циркулируют риновирус, COVID-19 и грипп.

В Роспотребнадзоре Башкирии призвали жителей республики не пренебрегать правилами личной гигиены и использовать маски в общественных местах.

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