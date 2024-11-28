В Новосибирске получили первый в мире сверхлегкий композит для протезирования

Как отмечают в НМИЦ Мешалкина, в протезировании важно, чтобы организм не воспринял чужеродное тело импланта в штыки и не начал его со временем выталкивать. Костная ткань должна иметь возможность прорасти его насквозь, интегрироваться в его структуру. Если достичь этого эффекта не удается, в месте контакта с имплантом кость уплотняется, испытывает давление и со временем разрушается, из-за чего в случае тазобедренного сустава, например, врачам приходится уже через пять лет проводить замену протеза. В последние годы ученые во всем мире бились над задачей создания сверхпористого материала для этих целей.