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Главный тренер ФК «Спартак» готов заплатить за разбитое стекло на «Ростов Арене»

Деян Станкович извинился за разбитое стекло во время матча ФК «Ростов» — «Спартак».

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер ФК «Спартак» Деян Станкович извинился за разбитое пластиковое стекло на скамейке запасных во время игры с ФК «Ростов», сообщает «Матч ТВ».

Напомним, 27 ноября москвичи проиграли ростовчанам в ответной встрече четвертьфинала Кубка России со счетом 2:1. Деян Станкович ударил по стеклу во втором тайме.

— Хочу поздравить «Ростов». Результат в чем-то справедлив. Надеюсь, мы встретимся в финале. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить, — сказал главный тренер ФК «Спартак».

Добавим, ФК «Ростов» вышел в ½ плей офф Пути РПЛ Кубка России, победив по сумме двух матчей.