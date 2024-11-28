Главный тренер ФК «Спартак» готов заплатить за разбитое стекло на «Ростов Арене»

Главный тренер ФК «Спартак» Деян Станкович извинился за разбитое пластиковое стекло на скамейке запасных во время игры с ФК «Ростов», сообщает «Матч ТВ».
Напомним, 27 ноября москвичи проиграли ростовчанам в ответной встрече четвертьфинала Кубка России со счетом 2:1. Деян Станкович ударил по стеклу во втором тайме.
— Хочу поздравить «Ростов». Результат в чем-то справедлив. Надеюсь, мы встретимся в финале. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить, — сказал главный тренер ФК «Спартак».
Добавим, ФК «Ростов» вышел в ½ плей офф Пути РПЛ Кубка России, победив по сумме двух матчей.