Хабаровчан предупредили о вынужденной эвакуации автомобилей во время расчистки дорог

«Эвакуаторы отправляют на арестплощадку по 20 автомобилей в сутки. Однако на месте эвакуированных машин тут же появляются новые. Особенно остро проблема ощущается в центре города — в районе Центрального рынка, на подъемах и спусках улиц Тургенева и Калинина. Автомобилями заставлены не только обочины, но и парковочные карманы, например, на площади имени Ленина и возле “Совкино”», — рассказала начальник отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Юлия Трейгер.