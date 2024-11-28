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Хабаровчан предупредили о вынужденной эвакуации автомобилей во время расчистки дорог

Госавтоинспекция увеличит число рейдов с целью выявления нарушителей, паркующих автомобили в неположенных местах. Это облегчит процесс расчистки дорог, а также поможет избежать пробок во время снегопадов.

Госавтоинспекция увеличит число рейдов с целью выявления нарушителей, паркующих автомобили в неположенных местах. Это облегчит процесс расчистки дорог, а также поможет избежать пробок во время снегопадов.

«Эвакуаторы отправляют на арестплощадку по 20 автомобилей в сутки. Однако на месте эвакуированных машин тут же появляются новые. Особенно остро проблема ощущается в центре города — в районе Центрального рынка, на подъемах и спусках улиц Тургенева и Калинина. Автомобилями заставлены не только обочины, но и парковочные карманы, например, на площади имени Ленина и возле “Совкино”», — рассказала начальник отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Юлия Трейгер.

ГИБДД