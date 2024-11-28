С последствиями снежного циклона борются в Хабаровске и крае

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провела заместитель председателя правительства края Ирина Горбачева, обсудили меры по устранению последствий непогоды.
Из-за аварии на подстанции в Хабаровском районе без света остались около 400 жителей сел Победа и Пасека. Ремонтные бригады, отправленные 27 ноября, не смогли добраться до места из-за глубокого снега. Сегодня к работам подключили спасателей, которые на аэроботах доставляют специалистов и оборудование. По словам врио главы района Антона Харина, электроснабжение планируют восстановить до конца дня.
«Социальные объекты подключены к резервным генераторам. У школы и котельной есть всё необходимое. Материалы для ремонта у нас тоже в наличии, запасы топлива рассчитаны на три дня. Мы постараемся решить проблему своими силами», — сообщил Антон Харин.
Не менее сложной ситуация остаётся на дорогах края. Ограничено движение пассажирских автобусов на шести региональных маршрутах, включая Советская Гавань — Ванино и Комсомольск-на-Амуре — Солнечный. Министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов уточнил, что уборкой снега на региональных трассах занимаются 69 единиц техники, а на федеральных — 84.
«На федеральной трассе “Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре” введены ограничения для большегрузов. Паромная переправа Ванино — Холмск работает в штатном режиме, а вот рейсы в отдалённые сёла Аян, Чумикан и Херпучи отменены из-за неблагоприятной погоды», — пояснил Константин Кравцов.
Особое внимание участники совещания уделили ситуации в Хабаровске, где уборка снега признана неудовлетворительной. Из 130 единиц техники, заявленных городом, на уборке задействовали только 50.
Губернатор Дмитрий Демешин потребовал, чтобы городская администрация усилила работы и предоставила данные о перемещении техники. Также всем муниципалитетам поручено приступать к расчистке тротуаров и дворов в течение двух часов после окончания снегопадов. Главы районов обязаны дважды в день докладывать о состоянии дорог и необходимости помощи от региональных властей.