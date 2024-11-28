С последствиями снежного циклона борются в Хабаровске и крае

Губернатор Дмитрий Демешин потребовал, чтобы городская администрация усилила работы и предоставила данные о перемещении техники. Также всем муниципалитетам поручено приступать к расчистке тротуаров и дворов в течение двух часов после окончания снегопадов. Главы районов обязаны дважды в день докладывать о состоянии дорог и необходимости помощи от региональных властей.