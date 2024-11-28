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Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контролируют скорость на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), улицах Ванеева (60 км/ч), Домашевская (60 км/ч), Радиальная (60 км/ч), Академическая (60 км/ч), Притыцкого (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), МКАД (90 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.