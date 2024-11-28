Площадь карантина из-за жука-полиграфа в Прикамье выросла до 362 тыс. га

Площадь карантина, который в Пермском крае ввели из-за нашествия жука-полиграфа, увеличилась до 362 тысяч гектаров, сообщает управление Россельхознадзора.
Речь идёт о территории, на которой сотрудники ведомства установили фитосанитарную зону из-за распространения короеда. Очаги были зафиксированы сразу в нескольких лесничествах региона, включая Октябрьское, Чайковское, Осинское, Березниковское, Добрянское, Кунгурское, а также Пермское городское и окружное лесничества.
Общая площадь территории, где обнаружили распространение Уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford), составила 362,7 тысячи гектаров.
«Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта», — добавили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что распространяющийся в регионе опасный вредитель продолжает захватывать новые территории. Угроза жука-полиграфа возникла и в Вишерском заповеднике. О том, как обстоит ситуация с короедом сейчас, рассказал старший научный сотрудник территории Алексей Селиванов.