Площадь карантина из-за жука-полиграфа в Прикамье выросла до 362 тыс. га

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что распространяющийся в регионе опасный вредитель продолжает захватывать новые территории. Угроза жука-полиграфа возникла и в Вишерском заповеднике. О том, как обстоит ситуация с короедом сейчас, рассказал старший научный сотрудник территории Алексей Селиванов.