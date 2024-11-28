«Такое происходит впервые за 20 лет!»: в Иркутске за месяц до Нового года пошел дождь

Ну что, иркутяне? Успели сделать зимние фотографии и проникнуться новогодней атмосферой? И хорошо! Потому что в город внезапно нагрянула весна. Еще вчера автомобилисты и пешеходы продирались утром на работу через сугробы рекордной для ноября высоты в 25 см, которые выросли буквально за одну ночь. А уже сегодня, 28 ноября, погода нас снова поразила: с утра потеплело до +2…+6 градусов, началась апрельская капель и… пошел дождь!
Буквально вчера на улицах лежали сугробы. Елена ПАЛЬШИНА.
Поэтому главный вопрос утра снова был — как добраться до офиса? У корреспондента КП-Иркутск путь сложился очень трудный. Я прыгала через грязные лужи и остатки сугробов, поскальзывалась на гололеде и чудом увернулась от здоровенного снежного кома, который сошел с крыши здания и метил мне прямо за шиворот. Другие пешеходы тоже лавировали между потоками воды, грязи и льда — не дорога, а полоса препятствий.
Добираясь, на работу приходится перепрыгивать лужи. Анастасия КУРЕНОВА.
Аномалия ли это? Сколько будут продолжаться причуды погоды и когда, наконец, наступит настоящая зима? Мы спросили начальника Иркутского гидрометцентра Юлию Янькову.
— Дождь за три дня до начала декабря — это очень редкое явление для Иркутска, — подтвердила Юлия Янькова. — Такое происходит впервые за 20 лет! Похожий случай был только 21 ноября 2001 года. Обычно, если дожди в ноябре и случаются, то только в первой декаде месяца. Аномалией стало и то, что в ночь на 28 ноября столбик термометра продержался на отметке выше нуля. Причина настолько непривычной для этого времени года погоды в том, что на территорию региона пришли теплые и влажные воздушные массы.
Но плюсовая температура продержится не долго и скоро зима вернётся. Анастасия КУРЕНОВА.
Однако плюсовая температура в городе продержится недолго. Уже в ночь на 29 ноября дождь вновь сменится снегом, а температура начнет опускаться. Так что жителям Иркутска стоит приготовиться к гололедице на дорогах и тротуарах. По прогнозу, в пятницу в столице Приангарья ожидается 0…+2 днем и −3 …-5 ночью. Напомним, что в городе в связи с переменчивой погодой введен режим повышенной готовности.
Ну к концу недели, по словам синоптиков, в Иркутск все-таки придет зима настоящая зима. В ночь на субботу температура понизится до −10… −12, и днем тоже не поднимется выше нуля: −4…-6. С 1 декабря станет еще холоднее: до −19 ночью, а днем −12…-14.