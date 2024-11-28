«Такое происходит впервые за 20 лет!»: в Иркутске за месяц до Нового года пошел дождь

— Дождь за три дня до начала декабря — это очень редкое явление для Иркутска, — подтвердила Юлия Янькова. — Такое происходит впервые за 20 лет! Похожий случай был только 21 ноября 2001 года. Обычно, если дожди в ноябре и случаются, то только в первой декаде месяца. Аномалией стало и то, что в ночь на 28 ноября столбик термометра продержался на отметке выше нуля. Причина настолько непривычной для этого времени года погоды в том, что на территорию региона пришли теплые и влажные воздушные массы.