Актриса из «Папиных дочек» рассказала о спродюссированном ею проекте

«Он про девочку-скрипачку, которая с детства мечтает выступать. Друг говорит ей, что скоро будет музыкальный конкурс, где она могла бы сыграть свое любимое произведение — “Кампанеллу” Паганини. Героиня едет на этот конкурс, но происходит форс-мажор, который просто лишает ее сил. Она прощается со скрипкой и начинает новую жизнь уже без музыки. Но потом время всё расставляет на свои места, и инструмент всё-таки возвращается к ней», — объясняет Смирнова.