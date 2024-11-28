Актриса из «Папиных дочек» рассказала о спродюссированном ею проекте

Знаменитая актриса из «Папиных дочек» 12-летняя Ева Смирнова рассказала в интервью «Известиям», что недавно стала еще и генпродюсером всероссийского конкурса для детей-сценаристов, который они придумали с мамой. В феврале выйдет первый фильм по итогам этого конкурса.
Ева пообещала, что премьера будет громкой. По ее словам, идея провести конкурс детских сценариев принадлежит ее матери.
«По отобранному детским жюри сценарию мы будем снимать кино, но уже с профессиональным режиссером и командой. Назвали мы этот проект “50 на 50”. Первым победителем конкурса стала девочка из Ярославля с “Кампанеллой”, — поделилась Смирнова.
Она также рассказала о том, как при насыщенном рабочем графике ей удается на отлично учиться в школе, своем райдере. Также юная актриса поделилась, что сейчас работает над фильмом «Кампанелла».
«Он про девочку-скрипачку, которая с детства мечтает выступать. Друг говорит ей, что скоро будет музыкальный конкурс, где она могла бы сыграть свое любимое произведение — “Кампанеллу” Паганини. Героиня едет на этот конкурс, но происходит форс-мажор, который просто лишает ее сил. Она прощается со скрипкой и начинает новую жизнь уже без музыки. Но потом время всё расставляет на свои места, и инструмент всё-таки возвращается к ней», — объясняет Смирнова.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Евы Смирновой «Известиям» в четверг, 28 ноября, в 10:00:
«Это действительно необычно — в десять лет играть 86-летнюю женщину».