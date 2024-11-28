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Единственной дороги к дому могут лишиться владивостокцы из-за строительства торгового центра

Во Владивостоке жители улицы Борисенко недовольны строительством торгового комплекса, из-за которого может произойти обрушение грунта, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О проблеме горожане пишут в чат главы города Константина Шестакова. Вместе с грунтом может обрушиться единственный заезд к жилым домам по адресам Борисенко, 100А и 100Б, так как организация, которая возводит торговый комплекс, получила разрешение на монтаж подпорной стены на территории (судя по паспорту объекта) и провела необходимые земляные работы. Стены пока нет, а грунт уже начал осыпаться из-под плит проезжей части. Никаких мероприятий по укреплению грунта строительная организация не проводит, проезжая часть над косогором уже покрывается трещинами.

По словам местных жителей, после недавних дождей обрушение грунта усилилось, и это привело к падению опор уличного освещения. Сверху давление на плиты, из-под которых убегает грунт, усиливается, так как там стоит строительная техника. Жители улицы опасаются, что скоро грунт, часть плит и техника рухнут вниз с высоты порядка 15 метров, просят привлечь компетентные органы к срочному решению вопроса и приостановить земляные работы.

строительство