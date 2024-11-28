Единственной дороги к дому могут лишиться владивостокцы из-за строительства торгового центра

О проблеме горожане пишут в чат главы города Константина Шестакова. Вместе с грунтом может обрушиться единственный заезд к жилым домам по адресам Борисенко, 100А и 100Б, так как организация, которая возводит торговый комплекс, получила разрешение на монтаж подпорной стены на территории (судя по паспорту объекта) и провела необходимые земляные работы. Стены пока нет, а грунт уже начал осыпаться из-под плит проезжей части. Никаких мероприятий по укреплению грунта строительная организация не проводит, проезжая часть над косогором уже покрывается трещинами.